Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα διαδικτυακά παιχνίδια με θέσεις, το Additional Chilli δεν ακολουθεί το παραδοσιακό σύστημα γραμμών shell out. Το παιχνίδι έχει online καζίνο χωρίς κατάθεση vulkan vegas έξι κύριους τροχούς και μπορείτε να έχετε 4 επιπλέον τροχούς κάτω από το πλέγμα. Το νεότερο πλέγμα περιλαμβάνει 6 κύριους τροχούς και έναν επιπλέον τροχό με 4 περιοχές θέσης στο κάτω μέρος του πλέγματός σας.

Ταξίδι παιχνιδιού: 5/5

Οι νέοι κύλινδροι τελικά θα σταματήσουν και μπορείτε να προβάλετε τα ολοκαίνουργια εφέ. Αν σας αρέσουν τα λιμάνια που έχουν πολλά κερδοφόρα σύμβολα, το επόμενο BTG προσφέρει ένα άλλο κλειδί στην υπόθεση – Dragon Produced και θα κερδίσετε 8232 γραμμές. Αυτές είναι οι βασικές αδυναμίες και τα δυνατά σημεία που ξέραμε όταν δοκιμάσαμε το παιχνίδι. Ήθελα να συνεχίσω με πολλά σερί απώλειας χρόνου αν κυνηγούσα μεγάλα έπαθλα, αλλά δεν ήμουν η αλήθεια καθώς έπαιζα, οπότε το slot. Το Chilli Megaways έχει ένα μέσο ποσοστό RTP και ήμουν επίσης χαρούμενος που έπαιζα το παιχνίδι.

Περισσότερο RTP Chilli και θα έχετε μεταβλητότητα

Το νέο gameplay είναι γενικά προηγμένο στο Extra Chilli, ωστόσο τα εικονίδια του παιχνιδιού σίγουρα δεν είναι! Θα καταλήξετε να περιστρέφεστε για να δείτε σύμβολα καρτών μεταξύ του 9 στον Άσσο, καθώς και πέντε πολύχρωμες πιπεριές τσίλι στην κόκκινη, οικολογική, μπλε και ίσως κόκκινη. Τα χρυσά σύμβολα Scatter περιστρέφονται στην σφαίρα κίνητρου, η οποία συνοδεύεται από το δικό της Bonus Spread. Και υπάρχει μια τρελή έκρηξη με τη μορφή πυροτεχνημάτων, που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε νικηφόρους συνδυασμούς.

Με πάνω από εκατό χιλιάδες κέρματα, το More Chilli είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι για τον τύπο του παίκτη. Αναφέρεστε με καλό RTP, αλλά η μεταβλητότητα είναι κάτι που μπορεί να μην σας φανεί χρήσιμο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με μια δοκιμή και να δείτε πώς παίζεται το παιχνίδι απλά. Χάρη στο συναρπαστικό στυλ εικονιδίων, ο αριθμός των γραμμών αλλάζει με κάθε «στροφή». Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του στυλ Megaways.

Πολλαπλασιαστής Απεριόριστων Κερδών: Όπου η Megaways Γίνεται Πυρηνική

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι διάφορες άλλες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών μπορεί να αλλάξουν, επομένως είναι έξυπνο να το ελέγξετε εκ των προτέρων για να το δοκιμάσετε. Επίδειξη Insane Sites Megaways Η επίδειξη Wild Sites Megaways είναι σίγουρα ένα παιχνίδι για το οποίο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ. Το γενικό θέμα του παιχνιδιού στοχεύει σε μυστικιστικές ιστοσελίδες με αυξανόμενα wilds με ημερομηνία κυκλοφορίας το 2022. Αυτό το παιχνίδι έχει την υψηλότερη μεταβλητότητα, επιστροφή στον αθλητή (RTP) περίπου 95,9% και μέγιστο κέρδος από x.

Πράγματι, δεν υπάρχουν επισκευασμένες γραμμές πληρωμής. Αντίθετα, υπάρχουν διπλανές πινακίδες μακριά από τα υπολείμματα για να σας βοηθήσουν να εκτελέσετε σωστά κερδοφόρους συνδυασμούς.

Αυτό μπορεί να είναι ένα άλλο σε σύγκριση με το βασικό τέσσερα, ωστόσο γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές να βλέπουμε μισή ντουζίνα κουλοχέρηδες με τροχούς να εμφανίζονται μερικές φορές.

Παίζοντας επαγγελματικά παιχνίδια κουλοχέρηδων online με πραγματικά χρήματα, πρέπει πραγματικά να είστε ο εαυτός σας για να παίξετε από την Πενσυλβάνια ή το Νιου Τζέρσεϊ (πολιτείες όπου το Borgata είναι νόμιμα ενεργό).

Από κάποιες άλλες αποχρώσεις, η νέα κόκκινη πιπεριά τσίλι έχει την υψηλότερη τιμή.

Οι παίκτες παρέχουν επίσης την επιλογή να αγοράσουν το μπόνους αμέσως χρησιμοποιώντας το νεότερο στοιχείο Function Drop, ξεκινώντας ένα στοιχείο ενθουσιασμού και προσμονής.

Gamdom – Πολύ περισσότερα Chilli Megaways

Ενεργοποιήστε το παίζοντας με σύμβολα HOT ή αγοράζοντάς τα μέσω του Ability Drop—όταν δυσκολεύεστε με την εντύπωση! Μόλις μπείτε, η νέα περιπέτεια δεν αποφεύγεται. Η καταρράκτη αυξάνει έναν μεγάλο πολλαπλασιαστή που σας αντιστοιχεί σε όλες τις μετέπειτα νίκες μέσω των δωρεάν περιστροφών. Δεδομένης της μεγάλης μεταβλητότητας του παιχνιδιού σας, οι νικηφόροι συνδυασμοί στο More Chilli είναι λιγότερο συνηθισμένοι, αλλά προσφέρουν τις υψηλότερες πληρωμές. Οι παίκτες θα έχουν πρόσβαση σε μαθήματα τζόγου με ποικίλα αποτελέσματα. Το άλλο παιχνίδι κουλοχέρη Chilli δημιουργήθηκε στο βορειοαμερικανικό country design, με αυξημένη έκθεση σε τσίλι και το περιβάλλον του ελάτου. Τα νέα ζωντανά σχέδια είναι σε χρώματα εκτός από μοβ, οικολογικό και ασημί, και τα σύμβολα είναι πιπεριές διαφόρων αποχρώσεων.

Το Big Style Betting ξεπέρασε τον εαυτό του για την εξαιρετικά πολύχρωμη και περίπλοκη εικόνα του παιχνιδιού. Το φόντο είναι γεμάτο με πιπεριές τσίλι, εορταστικές διαφημίσεις και πάγκους αγορών. Εν τω μεταξύ, οι νεότεροι τροχοί είναι τοποθετημένοι σε ένα ξύλινο σκηνικό πεδίου που έχει σαφή κουμπιά για τζόγο, αυτόματο παιχνίδι και εμφάνιση ήττας. Οι απαντήσεις δοκιμάζουν το καλύτερο στοιχείο από το βασικό παιχνίδι, καθώς παρέχουν επίσης δυνατότητες για διαδοχικές νίκες από ανατροπή. Αντίθετα, η νέα καταρράκτη θα συνεχιστεί εφόσον οι νέοι αποτελεσματικοί συνδυασμοί χτυπήσουν τους νέους τροχούς. Κατά τη διάρκεια του κανονικού παιχνιδιού, το μεγάλο εικονίδιο στο Επιπλέον Τσίλι είναι η κόκκινη πιπεριά τσίλι, και θα πληρώσει 50 φορές το ποντάρισμα για να κερδίσει 6 σε μια εξαιρετική γραμμή πληρωμής.

Κίνητρα

Ακόμα κι αν είναι δωρεάν, το παιχνίδι μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή μιας δύσκολης συμπεριφοράς. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες, σας συμβουλεύω να ζητήσετε βοήθεια από μια εταιρεία υποστήριξης στη χώρα τους. Τα εικονίδια έχουν διαφορετικά μεγέθη, μετατρέποντας τον αριθμό των κερδών σε κάθε γύρισμα. Η είσοδος στη νέα αμερικανική αγορά δεν ήταν ποτέ πιο ζωντανή και μπορείτε να χαμογελάτε από ό,τι στα περισσότερα Chilli Megaways.