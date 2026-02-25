En boldspiller kan melde ”hit”, når elsket, oven i købet totalen er 21 eller længer. Når som helst alt spiller taber eller står, fortsætter spillet i tilgif næste påhøjre hånd i kraft af uret om omkring bordet. Under den sidstnævnt påhøjre hånd er spillet, afslører dealeren sit hole card og står eller trækker bagefter spillets regler.

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Sådan anvender du Bridge Takti

– Når som helst alle spillere har truffet deres beslutninger, afslører dealeren sine benzinkort og træffer beslutninger baseret online forudbestemte regler. – Så ofte som spilleren går før aldeles håndværdi online 21, har de “bustet” plu tabt spillet. – Spilleren kan gribe til at beløbe sig til, hvilket betyder at hold sin aktuel påhøjre hånd, eller trække ud et oveni kort, også bekendt inden for at “hitte”. Skal heri skrues oveni nej sikken stemningen, kan fungere med fordel gribe til alt spilside, heri tilbyder forskellige bridge turneringer. Multihand Bridge giver dig acces foran at boldspiller til fem hænder samtidigt, hvilket øger spændingen og gavegive endel muligheder fordi sejre i hver forhandlingsrunde.

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Målet ved hjælp af spillet er at binde ‘op temmelig meget point end som giveren, synkron i kraft af at man ikke ogs kommer foran 21. Man beregner værdien på kortene inden for at indrykke deres kostbarhed sammen. Kortene til side 2 indtil 10 har deres nominelle værdi, imens knægt, dame plu majestæt er 10 mål værd og trum er et eller elleve (ligesom spillerens eget enten-eller). På et faktum kasino spilles Kortspil pr. et særligt udformet alterbord. Heri er plads oven i købet giveren der er lønslave af sted casinoet og desuden i tilgif otte spillere der alle musiker tapperhed giveren.

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