Malta Gaming Authority. Niezwykle autorytatywnym regulatorem jest wlasciwie MGA. Pozwoli na z dzialalnosc kasyn siec rozliczone przez ten rodzaj organ probuje uznawane w wielu krajach na calym swiecie. Na Unia europejska na pewno przez okolo 3sta platform hazardowych posiadajacych licencje poniewaz MGA.

Gibraltar Betting and Gaming Association. GBGA probuje znane glownie na region osobiscie Gibraltaru, kiedys licencja z organu nie cieszy sie ogromna wzrostem popularnosci i mozesz autorytetem na oczach graczy. Sama funkcje organu oceniana bylo ale stosunkowo wiekszosc, . ze wzgledu na wysokie standard na zakresie ochrony informacji graczy.

Curacao Gaming Control Board. Curacao GCB oni zwiazany organ ciala, tylko kto ostatecznie reprezentowany jest przez kilka komisji – Curacao eGaming, Antillephone Litera.Wirtualny asystent. i mozesz Curacao Interactive Licensing. Probuje technologia informacyjna powszechne pozwolenia, a ponadto probuje znacznie latwiejsze w posiadanie niz inne zezwolenia. Od razu sa wszystkie czescia tej samej rozwoj i mozesz mimo wszystko zajmuja wiodaca umiesc zgodnie liczba licencjobiorcow – wiecej osiemset.

Wielka Brytania Gambling Commission. UKGC w pelni odpowiada legalny biznes gier hazardowych online na Wielkiej Brytanii i mozesz charakteryzuje sie bardzo rygorystycznymi wymogami na zakresie bezpieczenstwa, procedury KYC i mozesz AML itp. Nie jest technologia informacyjna bulka ciasta do uzyskania licencja, to jest jak prestizowa, jednego ponad dwiescie operatorow uzyskalo ja, produkowac pracowac w Anglii i wiele innych krajach europejskich.

Kahnawake Gaming Commission. KGC nie tylko to jest obcy organ ciala regulacyjny, takze obcy organ regulujacy – z siedziba glowna znajduje sie w prowincji Kahnawake w Kanadzie. Ale wiekszosc krajow europejskich uznaje osobiste licencje ze wzgledu na wysokie kryteria jakosciowe polacz oprogramowania do gier.

Philippine Amusement & Gaming Corporation. PAGCOR to calkiem nowy obcy regulator, ktorego certyfikaty zaczely szybko zyskiwac popularnosc do Europie w 2025 roku. Jak dotad regulator wydal ponad 280 licencji w zaklady elektroniczny cyfrowy.

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